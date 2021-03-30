Суд отказался восстановить на службе уволенную «Красу Росгвардии»

Ленинский районный суд Екатеринбурга полностью отказал в иске красе Росгвардии Анне Храмцовой, которая была уволена из органов за видео в Instagram, со ссылкой на пресс-службу суда пишет E1.ru.

Сама Храмцова рассказала, что собирается обжаловать решение суда, девушка намерена добиться своего восстановления в должности.

«Да, я буду обжаловать. Они очерняют мою личность как сотрудника. Конкурс, в котором я победила, только всё усугубил, ко мне теперь предвзятое отношение», — рассказала Храмцова.

На заседании бывший начальник Храмцовой говорил, что она и раньше получала выговоры от начальства, часто опаздывала на работу и давала журналистам интервью, не согласовывая это с пресс-службой.

«Я ни одного комментария, не согласованного с пресс-службой, не давала. Всё, что говорили на суде, преувеличено. Мне сейчас важно восстановиться в должности, а дальше время покажет», — подчеркнула Анна Храмцова.

Напомним, победительницу ведомственного конкурса красоты «Краса Росгвардии» уволили в конце 2020 года. Сама сотрудница была не согласна с таким решением руководства и подала в суд с требованием восстановить её в должности и выплатить ей компенсацию в миллион рублей.