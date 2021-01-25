В Екатеринбурге уволенная со службы «Краса Росгвардии» требует восстановить её и выплатить компенсацию в миллион рублей

В Ленинском районном суде Екатеринбурга начался процесс по иску экс-сотрудницы Росгвардии Анны Храмцовой к управлению Росгвардии по Свердловской области, пишет ЕАН.

Победитель конкурса «Краса Росгвардии — 2019» в декабре 2020 года была уволена за публикацию неких изображений из режимного объекта. Храмцова требует восстановления на службе, выплаты оклада и моральной компенсации.

В 2019 году Анна Храмцова победила в фотоконкурсе «Краса Росгвардии». Она профессионально занимается спортом, является двукратным победителем конкурса «Фитнес-бикини по УрФО». В Instagram у Анны почти 27 тысяч подписчиков. В нём, как Храмцова сообщила журналистам, были опубликованы «съёмки административного помещения при санобработке с целью поднятия боевого духа, с небольшой долей иронии и только для узкого круга лиц». Однако экс-сотрудница связывает увольнение с личной неприязнью со стороны коллег.

В исковом заявлении Храмцова указала, что не была ознакомлена с результатами проверки и не знает, за какое конкретно нарушение с ней разорвали контракт. Анна Храмцова требует восстановления на службе, возмещения зарплаты за дни вынужденных отгулов в размере 108 тысяч рублей, 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда и возмещение затрат на работу юриста.

На предварительное заседание по делу истец не пришла, в её отсутствие представитель Росгвардии огласила отзыв на исковые требования. Позиция ведомства такова: Храмцова нарушила запрет командующего округом на фото- и видеосъёмку в служебных помещениях, свою вину она признала в письменном виде в ходе проверки. Учитывая, что на счету Анны Храмцовой уже было четыре взыскания за нарушения дисциплины, два из которых были не погашены, было принято решение разорвать с ней контракт.

Одно из взысканий, как отметила юрист Росгвардии, связано с публикацией Анной видео, на котором на парковке у ТЦ «Мегаполис» её с дочкой пытался объехать водитель и задел машиной, после чего Анна написала об «автохаме» гневный пост. Среди прочих комментариев были негативные отзывы о Росгвардии, за это девушка и получила «дисциплинарку».

«Выкладывать фото в сеть с весёлыми надписями в её должностные обязанности не входило», — резюмировала юрист.

Суд назначил основное заседание по делу на 28 января.