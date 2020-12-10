В Екатеринбурге из-за сторис на службе уволили победительницу конкурса «Краса Росгвардии»

Победительницу конкурса «Краса Росгвардии» Анну Храмцову уволили из управления Росгвардии по Свердловской области после того, как она сняла сторис в служебном помещении, рассказала радиостанции «Говорит Москва» сама девушка.

По мнению Храмцовой, увольнение связано с тем, что она «перешла кому-то дорогу».

«Причина увольнения была плёвой: съёмки административного помещения при санобработке с целью поднятия боевого духа, с небольшой долей иронии и только для узкого круга лиц», — рассказала девушка.

Она также отметила, что после победы в конкурсе красоты коллеги стали хуже к ней относиться.

«Стало больше завистников, узнали о моём хобби, занятии спортом, поэтому задались целью выжить со службы... Вот у них и получилось», — подчеркнула Храмцова.

Девушка пока не знает, чем теперь будет заниматься.

В управлении Росгвардии сообщили, что не разглашают причины случившегося.

«Соблюдение условий прохождения службы обязательно для всего личного состава и предполагает персональную ответственность сотрудника», — говорится в ответе пресс-службы Росгвардии порталу E1.ru.

Анна Храмцова стала победительницей первого всероссийского фотоконкурса «Краса Росгвардии», в котором приняли участие более тысячи служащих в Росгвардии женщин, в 2019 году. Онлайн-голосование конкурса проходило на официальном сайте ведомства, за победительницу отдали голоса более 57 тысяч человек.