Суд отказался освободить лидера «Шалтая-Болтая» по УДО

Лефортовский суд Москвы 12 января отказался досрочно освободить лидера хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева, известного как Льюис, пишет «Дождь». В июле 2017 года Мосгорсуд признал его виновным в неправомерном доступе к компьютерной информации (статья 272 Уголовного кодекса) и приговорил к двум годам заключения. Сегодня в суд Аникеева привезли конвоиры, заседание по просьбе прокурора прошло в закрытом режиме. Гособвинение мотивировало это тем, что в открытом процессе могут быть разглашены засекреченные сведения. Всё заседание суда и вынесение решения заняло полчаса.

«Выслушав доводы сторон, суд отказывает в удовлетворении ходатайства», — заявила судья.

Группировка «Шалтай-Болтай» получила известность в 2014 году после публикаций ряда конфиденциальных переписок чиновников и топ-менеджеров, на их счёт записывают взлом и публикацию почты премьер-министра Дмитрия Медведева, однако этот эпизод не вошёл в уголовное дело. По версии следствия, группировка получала доступ к перепискам чиновников и бизнесменов, публиковала их в интернете или продавала на чёрной бирже информации.

Владимир Аникеев был задержан в ноябре 2016 года. Оказавшись в следственном изоляторе, он раскрыл имена других участников группировки и даже помог их задержать. Так в изоляторах оказались ещё два человека — Александр Филинов и Константин Тепляков, по версии обвинения помогавшие в разборе и сортировке информации и писавшие компьютерные программы для автоматической выгрузки писем из почтовых ящиков. Кроме них, членами «Шалтая-Болтая» следователи также считают ещё двух человек — Александра Глазастикова, известного как Шалтай, и Андрея Некрасова, Шляпника. После ареста Аникеева Глазастиков рассказал, что фактически был партнёром Льюса и отвечал за развитие проекта и общение с журналистами, Шляпник же помог организовать биржу по продаже информации.

В деле насчитывается шесть эпизодов: взлом переписки пресс-секретаря премьер-министра Натальи Тимаковой, замначальника управления по внутренней политике администрации президента Тимура Прокопенко, помощника президента Андрея Белоусова, гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва, вице-президента департамента развития бизнеса АО «Универсальная электронная карта» Евгения Кислякова и сотрудницы секретариата группы «Сумма» Елены Мороз.

Источник «Дождя», близкий к расследованию утверждал, что «Шалтай-Болтай» контактировал с сотрудниками Центра информационной безопасности ФСБ, задержанными за госизмену этой зимой, а именно с оперуполномоченным Дмитрием Докучаевым.