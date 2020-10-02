Суд обязал МВД выплатить избитому полицейскими жителю Нижнего Тагила 30 тысяч рублей вместо 2,5 млн

Ленинский райсуд Екатеринбурга обязал МВД РФ выплатить 30 тысяч рублей Максиму Червоткину из Нижнего Тагила, которого в октябре 2018 года избили сотрудники отдела полиции № 21.

Как пишет Znak.com со ссылкой на пресс-службу правозащитной организации «Зона права», Червоткин намерен взыскать с МВД 2,5 млн рублей, согласно практике ЕСПЧ по делам такой категории, поэтому его адвокат Алексей Бушмаков будет обжаловать решение суда.

«Данные сотрудники по результатам служебной проверки были уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, и никогда больше не окажутся в рядах правоохранителей», — пояснили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Напомним, 3 октября 2018 года один из оперативников ОП № 21 Нижнего Тагила по поручению следователя по телефону вызвал Червоткина для дачи пояснений в целях проверки на причастность к совершению преступления. Суд и следствие установили, что сотрудники полиции предложили мужчине оформить явку с повинной, а в случае отказа угрожали физической расправой. Червоткин отказался, тогда оперативники начали избивать его, чтобы «принудить к даче признательных показаний в совершении какого-либо преступления с целью уменьшения числа нераскрытых преступлений». Мужчине нанесли не менее 20 ударов, надевали на голову пакет, чтобы перекрыть доступ кислорода, и заставляли отжиматься. Пытки продолжались всю ночь.

В сентябре 2019 года трое бывших сотрудников отдела полиции № 21 МУ МВД России «Нижнетагильское» были признаны виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия. Мужчины получили сроки от 4,5 до 5 лет колонии. В конце октября 2019 года все трое бывших правоохранителей обжаловали обвинительный приговор Ленинского райсуда Нижнего Тагила, но коллегия Свердловского облсуда оставила приговор без изменения.