Суд Нижнего Тагила отпустил по УДО замглавы московского СК, осуждённого по делу Шакро Молодого

Судья Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила Татьяна Шалагинова 24 мая удовлетворила ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего первого заместителя начальника столичного главка Следственного комитета России генерала Дениса Никандрова, получившего 5 лет 6 месяцев колонии по делу о взятке за выход из СИЗО соратника вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого), сообщает пресс-служба суда.

В картотеке суда указано, что материалы на освобождение Никандрова поступили в суд 11 апреля, суд рассмотрел их 24 мая. Интересы заключенного представлял адвокат Эдуард Гриценко.

Напомним, Никандрова и ряд других высокопоставленных сотрудников СК задержали летом 2016 года. По версии обвинения, Никандров был одним из высокопоставленных сотрудников СКР, который получил взятку за смягчение обвинения Андрею Койчукову (Итальянцу), приближённому вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого). В августе 2018 года Мосгорсуд признал Никандрова виновным по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки») и дал силовику 5 лет 6 месяцев колонии.

В срок отбытия наказания ему зачли время, проведённое в СИЗО. Кроме того, суд лишил Никандрова звания генерал-майора юстиции и запретил занимать должности в правоохранительных структурах и органах власти в течение трёх лет. Процесс над Никандровым проходил в особом порядке, так как он полностью признал свою вину.

Наказание экс-генерал отбывал в ИК-12 Нижнего Тагила «Красная утка», где сидят представители силовых ведомств.