Бывший замначальника московского главка СК Денис Никандров приговорён к 5,5 годам колонии

Мосгорсуд приговорил бывшего первого заместителя начальника Главного следственного управления СК РФ по Москве Дениса Никандрова к 5,5 годам колонии строго режима за взятку, полученную высокопоставленными офицерами ведомства от подручных вора в законе Шакро Молодого.

Суд также лишил его звания генерал-майора юстиции и запретил занимать должности в правоохранительных структурах и органах власти в течение трёх лет, сообщает РБК.

Дело слушалось в особом порядке и в закрытом режиме из-за наличия сведений, составляющих государственную тайну.

Никандров, а также экс-глава управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов были задержаны сотрудниками ФСБ в июле 2016 года. Им предъявили обвинения по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере должностным лицом или группой лиц по предварительному сговору»).

Уголовные дела в отношении Никандрова и Ламонова были выделены в отдельные производства, так как они полностью признали вину и заключили сделку со следствием. 20 апреля Максименко был приговорён к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 165 млн рублей, 26 июля — Ламонов к пяти годам колонии и штрафу в размере 32 млн рублей, напоминает ТАСС обстоятельства рассмотрения громкого уголовного дела.

Согласно материалам дела, они, вступив в преступный сговор, получили взятку в $500 тысяч за переквалификацию обвинения на более мягкое и последующее освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянца), одного из участников перестрелки у ресторана на Рочдельской улице в центре Москвы.

23 января на заседании Мосгорсуда по уголовному делу Максименко гособвинитель заявил, что в переговорах о переквалификации дела Кочуйкова участвовал также начальник столичного главка СК РФ Александр Дрыманов. Позднее были оглашены показания Никандрова, который утверждал, что и сам давал взятку своему начальнику за общее покровительство в размере около €10 тысяч, а также iPhone с приложением для управления балансом этой карты. В июле Лефортовский суд Москвы арестовал Дрыманова.

По версии следствия, Никандров входил в организованную преступную группу вместе с Дрымановым и бывшим начальником управления СК РФ по ЦАО Москвы Алексеем Крамаренко, которую возглавлял Максименко. Новое обвинение в рамках данного уголовного дела последнему уже предъявлено. Фигуранты получили взятку в размере $1 млн за содействие в освобождении Кочуйкова.