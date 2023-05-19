Суд назначил Евгению Ройзману* штраф 260 тысяч рублей по уголовному делу о дискредитации ВС РФ

Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана приговорили к штрафу в размере 260 тысяч рублей по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (дискредитация Вооружённых сил России, совершённая лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние). Такое решение сегодня вынес судья Октябрьского районного суда Екатеринбурга. Политик свою вину не признал, сообщает РБК. До вступления приговора в силу Евгений Ройзман продолжит находиться под запретом определённых действий. Он по-прежнему не сможет пользоваться интернетом и другими средствами связи.

Уголовное дело о дискредитации армии на Ройзмана завели в 2022 году. Обвинение увидело состав преступления во фрагменте прямого эфира от 1 июля 2022 года, проведённого в Фонде Ройзмана. В марте 2023 года Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил Евгению Ройзману 14 суток ареста по п. 1 ст. 20.3 КоАП (демонстрация экстремистской символики) из-за репоста видеоролика с логотипом команды Навального**. Ройзман же утверждал, что не имеет аккаунта в этой соцсети.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.

** Алексей Навальный внесён в список террористов и экстремистов.