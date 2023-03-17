Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* арестован на 14 суток за репост во «ВКонтакте»

Накануне, 16 марта, Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил бывшему мэру Евгению Ройзману* административный арест сроком на 14 суток. Поводом для такого решения стала демонстрация экстремистской символики в одном из пабликов во «ВКонтакте» на тему ФБК** (Фонд борьбы с коррупцией). Как сообщили «Ведомости», суд признал его виновным в правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами).

В суде экс-мэр Екатеринбурга заявил, что не пользуется социальной сетью «ВКонтакте», где был сделан скандальный репост, ставший впоследствии причиной составления протокола.

«Мы свою страну знаем, никто ничему не удивляется. От моего имени во “ВКонтакте” ведётся не менее 20 групп. Я к этому не имею отношения. Я за всю свою жизнь ни разу не заходил во “ВКонтакте”», — заявил в суде Евгений Ройзман*.

В ходе судебного заседания адвокат политика Владислав Идамжапов настаивал на том, что его доверитель не пользуется страницей в популярной социальной сети. Эту информацию подтвердила и жена задержанного Юлия Крутеева. В начале марта Идамжапов сообщил ТАСС, что расследование дела о дискредитации российской армии завершено. По его словам, рассмотрение может начаться к концу марта.

Ройзман* является фигурантом уголовного дела о дискредитации Вооружённых сил (ч. 1 ст. 280.3 УК). Суд освободил его из-под стражи и избрал ему в августе 2022 года меру пресечения в виде запрета определённых действий. Ройзману* запрещено пользоваться интернетом и телефоном, а также посещать публичные места и мероприятия. Причиной возбуждения уголовного дела стал ролик на YouTube, в котором Ройзман* негативно высказался о спецоперации России на Украине.

Кроме того, в 2022 году Ройзмана* трижды штрафовали за дискредитацию Вооружённых сил РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). В марте Октябрьский суд Екатеринбурга обязал его выплатить два штрафа в размере 50 тысяч рублей каждый. В апреле прошлого года экс-мэр получил ещё один штраф на аналогичную сумму. Все апелляционные жалобы защиты были отклонены.

Ранее экс-мэр был оштрафован по двум административным правонарушениям за участие в акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального***.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.

** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

*** Алексей Навальный внесён в список террористов и экстремистов.