Евгения Ройзмана арестовали на девять суток за твиты об акции в поддержку Навального

Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал на девять суток бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана из-за твитов об акции в поддержку Алексея Навального 31 января, пишет Znak.com.

Его признали виновным в организации несогласованной акции (часть 2 статьи 20.2 КоАП). Полиция посчитала, что он призывал на акцию твитами «Надо выходить 31-го. Я буду», «Твари, надо выходить» и «Они делают всё возможное, чтобы 31-го вышли как можно больше людей. Дебилам главное не мешать».

Ранее, в конце марта, Ройзмана оштрафовали на 40 тысяч рублей за непосредственное участие в акциях в поддержку Навального. Свою вину Ройзман не признал, так как, по его словам, по Конституции люди имеют право выходить на акции мирно и без оружия.