Евгения Ройзмана оштрафовали на 40 тысяч рублей за участие в акциях в поддержку Навального

Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил бывшему главе города Евгению Ройзману два штрафа в размере 20 тысяч рублей каждый по двум административным правонарушениям за участие в акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 и 31 января, пишет Znak.com.

Оба раза Ройзман был признан виновным по части 5 статьи 20.2 КоАП («Нарушение порядка проведения митинга»). Свою вину Ройзман не признал, так как по Конституции люди имеют право выходить на акции мирно и без оружия.

«Обстоятельства простые. Я вышел из дома на Энгельса. Прошёл пешком через исторический сквер. Принял участие в шествии. Потом ушёл. Шествие продолжалось несколько часов. Был эксцесс, который мог привести к трагическим последствиям, а именно дикие действия ОМОНа, которые вытолкнули людей на лёд. Я оставался поэтому. Чтобы контролировать, что всё хорошо. Люди были трезвые, никому мероприятие вреда не принесло. Важный момент. Считаю, что требования полиции незаконны. И в конце концов я ушёл, мероприятие шло долго. Я должен отметить, пользуясь случаем, что свердловская и городская полиция работала грамотно. Подошёл и поблагодарил их. О Росгвардии такого сказать не могу», — сказал Ройзман.

Защитник Ройзмана юрист Юлия Федотова собирается обжаловать решения суда вплоть до Европейского суда по правам человека.

Напомним, 23 и 31 января в Екатеринбурге, как и в других городах России, прошли акции протеста в поддержку Навального, который получил реальный срок по делу «Ив Роше». В Екатеринбурге на акциях были задержаны около сотни человек, на них составили протоколы по статье 20.2 КоАП. В основном суды Екатеринбурга назначают задержанным на акциях не штрафы, а обязательные работы.