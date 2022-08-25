Евгения Ройзмана освободили из-под стражи

Сегодня, 25 августа, в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга состоялось открытое заседание по выбору меры пресечения Евгению Ройзману по делу о дискредитации ВС РФ.

По решению суда Ройзману запрещено: посещать публичные места и мероприятия, общаться без письменного разрешения следователя со свидетелями по уголовному делу за исключением семьи, проживающей с ним в одной квартире, отправлять и получать почту за исключением той, что относится к делу, использовать любые средства связи за исключением случаев общения с адвокатом, следователем, прокурором, судом или вызовом скорой или аварийно-спасательных служб, а также на него возложена обязанность являться по вызовам следователя или в суд. Ройзман освобождён из-под стражи в зале суда.

Напомним, в ночь на 25 августа Ройзман находился в следственном изоляторе. Дело завели следователи из московской полиции, обвинив его по статье 280.3 УК РФ.

Накануне в 6 часов утра Евгений Ройзман был задержан у себя дома в Екатеринбурге, когда к нему с обыском пришли силовики. Следователи из Москвы обвиняли его в дискредитации армии.

Ранее экс-мэр был оштрафован по двум административным правонарушениям за участие в акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Кроме того, Ройзмана неоднократно штрафовали за дискредитацию Вооружённых сил России.