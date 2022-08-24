В Екатеринбурге задержан Евгений Ройзман по уголовному делу о дискредитации ВС РФ (ВИДЕО)

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан в рамках уголовного дела о дискредитации ВС РФ. Сегодня, 24 августа, в 6 часов утра домой к экс-мэру уральской столицы с обыском пришли силовики. По данным СМИ, уголовное дело по ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ) возбуждено из-за видеороликов на YouTube-канале Ройзмана. Обыски также проходят в офисах его фонда.

Напомним, ранее Евгения Ройзмана неоднократно штрафовали за дискредитацию Вооружённых сил России.