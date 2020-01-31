Суд арестовал владельца пермского хостела, в котором погибли пять человек

Свердловский районный суд Перми 31 января постановил арестовать до 20 марта Сергея Щербакова, владельца мини-отеля «Карамель», где из-за прорыва трубы с горячей водой погибли пять человек.

«Суд постановил избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 марта 2020 года», — цитирует ТАСС решение суда.

Щербаков, находившийся в федеральном розыске, утром 30 января был задержан в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге.

Напомним, трагедия в пермском хостеле «Карамель» произошла в ночь на 20 января — в результате прорыва трубы теплоносителя затопило подвал, в котором находился мини-отель. Погибли пять постояльцев, в том числе ребёнок. Ещё трое получили ожоги. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Санкции статьи предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.