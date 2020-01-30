В Екатеринбурге задержан владелец пермского хостела, где в кипятке погибли пять человек

Находившийся в федеральном розыске пермский предприниматель Сергей Щербаков утром 30 января задержан в аэропорту Кольцово, со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщает информагентство «Местное время».

«Это [задержание] случилось после того, как он решил добровольно вернуться в Пермь. Задержание произошло в аэропорту Екатеринбурга», — заявил источник.

В пресс-службе Управления МВД на транспорте УрФО пообещали уточнить данную информацию.

Напомним, трагедия в пермском хостеле «Карамель» произошла ночью 20 января — в результате прорыва трубы теплоносителя затопило подвал, в котором находился мини-отель. Погибли пять постояльцев, ещё трое получили ожоги. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.