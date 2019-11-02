Суд арестовал охранника детского сада в Нарьян-Маре, впустившего убийцу ребёнка

Нарьян-Марский городской суд арестовал на два месяца охранника детского сада, впустившего в здание убийцу ребёнка. Сам подозреваемый, Денис Поздеев, накануне также был арестован на два месяца.

Как пишет «Интерфакс», сотруднику службы охраны вменяют в вину пункты «б» и «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до 6 лет, повлекших по неосторожности причинение смерти человеку»).

По данным Znak.com, за безопасность в детском саду отвечал сотрудник ООО ОП «Святогоръ». В день трагедии он беспрепятственно впустил внутрь здания пьяного мужчину, решив, что это отец кого-то из детей.

Напомним, 31 октября во время тихого часа в детском саду «Сказка» 36-летний Денис Поздеев зарезал шестилетнего мальчика. В своих показаниях мужчина заявил, что сделал это, чтобы завершить магический ритуал, который обеспечит ему вечную жизнь.