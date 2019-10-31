Убийца ребёнка из Нарьян-Мара объяснил свой поступок желанием жить вечно (ВИДЕО)

Житель Нарьян-Мара Денис Поздеев, который убил сегодня шестилетнего мальчика в детском саду, заявил, что сделал это, потому что «прочитал в книжке заклинание про вечную жизнь».

«Вечная жизнь близким и богатая жизнь себе. Там надо было убить ребёнка, маленького ребёнка, чтобы [заклинание] сбылось», — говорит Поздеев.

По данным ТАСС, у мужчины ранее не было судимости, на учёте в полиции он также не состоял. Поздееву назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Напомним, днём 31 октября 36-летний Денис Поздеев пришёл с ножом в детский сад «Сказка» во время тихого часа и убил 6-летнего мальчика. В здание его впустила охрана. В отношении Поздеева возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего.