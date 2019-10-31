В Нарьян-Маре мужчина с ножом пришёл в детский сад и зарезал ребёнка

В Нарьян-Маре 36-летний мужчина пришёл с ножом в детский сад «Сказка» во время тихого часа и убил 6-летнего мальчика.

По данным СК РФ, нападавший был задержан на месте преступления, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

В ведомстве также сообщили, что, помимо дела об убийстве, также возбуждены уголовные дела о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в отношении работников детского сада и сотрудников частного охранного предприятия.

По информации издания Baza, нападавшего зовут Денис Поздеев. Убийство произошло во время тихого часа, когда все дети спали. Поздеев беспрепятственно прошёл внутрь учреждения, поскольку охрана решила, что он отец кого-то из детей.