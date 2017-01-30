Суд арестовал имущество топ-менеджера «Реновы» Бориса Вайнзихера

Имущество, принадлежащее экс-гендиректору компании «Т Плюс» Борису Вайнзихеру, арестовано по делу о взятках бывшему руководству республики Коми. Об этом в Басманном суде сообщил его адвокат, передаёт «Интерфакс».

По словам адвоката, судьба имущества его подзащитного решается вместе с вопросом о продлении фигурантам громкого дела меры пресечения.

По делу о взятках властям Коми ранее были арестованы топ-менеджер «Реновы» Евгений Ольховик и Борис Вайнзихер, в международном розыске находится бывший сотрудник «Реновы» Михаил Слободин, который на момент возбуждения дела работал гендиректором «Билайна».

По версии следствия, руководство «Т Плюс» и её материнской «Реновы» давало взятки руководству Коми и бывшему губернатору республики Вячеславу Гайзеру, чтобы получить право устанавливать высокие тарифы на электроэнергию и не инвестировать в электросети.

Следствие считает, что деньги перечислялись на расчётные счета компаний, указанных взяткополучателями. Общая сумма взяток превысила 800 млн рублей.

По решению суда Ольховик и Вайнзихер были этапированы в Сыктывкар, где суд 7 сентября 2016 года арестовал их на два месяца. Позднее их вернули в Москву, так как дело было передано для расследования в центральный аппарат СКР.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: ТАСС