Старик-разбойник с ГГМ кошмарит жителей района и водителей Нижнего Тагила

Накануне, 8 августа, в Нижнем Тагиле у офиса Сбера в доме № 46 на Уральском проспекте полиция задержала пожилого мужчину, в багажнике автомобиля которого обнаружилось несколько предметов, похожих на оружие. Тогда в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» пояснили, что сотрудники полиции проверяли информацию, полученную от граждан, но от подробностей воздержались.

После публикации многие читатели узнали в задержанном мужчине того самого пенсионера, который неоднократно становился «героем» новостей. Так, 24 июня 2024 года на нерегулируемом пешеходном переходе у дома № 1 на улице Карла Маркса этот пенсионер сбил 20-летнюю девушку на красной вазовской «шестёрке» со спортивными номерами на бортах. В результате пешеход получила травмы ног и была госпитализирована, а в отношении водителя легковушки был составлен административный материал.

Соседи 73-летнего мужчины по даче жалуются на агрессивную езду пожилого гонщика.

«Помогите! Он проживает у нас в саду и по саду гоняет задним ходом», — написала женщина в комментариях.



«Этот дедушка неадекватен. На красном ВАЗ-21063 меня подрезал на Циолковского/Пархоменко, по Уральскому проспекту с пистолетом бегал, на людей наставлял оружие, ребёнку из отряда мэра по лицу ударил. Мне кажется, у него психическое расстройство», — пишет пользователь под именем Александр Иванов.

В последний раз пенсионер был остановлен сотрудниками ГИБДД 4 августа на улице Тагилстроевской у школы № 81. Мужчина ездил по тротуару, чем привлёк внимание неравнодушных горожан, которые обратились в дорожную полицию.

«4 августа около 12:30 в дежурную группу Госавтоинспекции МУ МВД России “Нижнетагильское” поступило сообщение от местного жителя, который заметил неадекватное поведение водителя, двигавшегося на автомобиле ВАЗ по улице Тагилстроевской. Получив информацию, экипаж ДПС незамедлительно выехал по указанному адресу, чтобы проверить её. В ходе патрулирования автоинспекторы заметили автомобиль ВАЗ-2106 под управлением 73-летнего мужчины на улице Тагилстроевской. Сотрудниками Госавтоинспекции в отношении водителя была проведена проверка документов, также процедура медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, по результатам которой водитель оказался трезв», — сообщили сообществу «Инцидент Нижний Тагил» в отделении пропаганды Госавтоинспекции МУ МВД России «Нижнетагильское».

Позже в полиции АН «Между строк» уточнили, что после инцидента МВД направило информацию в прокуратуру для решения вопроса о лишении пенсионера водительских прав.