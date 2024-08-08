В Нижнем Тагиле к офису Сбера съехались полиция и взрывотехники (ВИДЕО)

Жители Нижнего Тагила в соцсетях сообщают об активизации деятельности оперативных служб возле офиса Сбера в доме № 46 на Уральском проспекте. На видеозаписи зафиксировано, как оперативники выводят из офиса под руки пожилого мужчину в наручниках, а потом обследуют припаркованный рядом автомобиль. Из багажника сотрудники полиции достали несколько предметов, похожих на оружие (не исключено, что пневматическое).

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» пояснили, что сотрудники полиции проверяли информацию, полученную от граждан, но от подробностей воздержались.