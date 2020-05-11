Старейший роддом на Урале закрыли на карантин из-за подтверждённого коронавируса у одного из медиков

В Екатеринбурге закрыли на карантин НИИ ОММ после того, как у одного из акушеров-гинекологов подтвердился коронавирус. В региональном оперштабе сообщили, что инфекцию выявили в ходе проведения регулярных тестирований медработников.

По данным Znak.сom, новых пациентов отвозят в Областной перинатальный центр, Екатеринбургский перинатальный центр и межмуниципальные перинатальные центры. Все пациенты старейшего роддома на Урале останутся в нём до получения отрицательных результатов на COVID-19.

«С учётом особенностей медицинского учреждения все его сотрудники работают в средствах индивидуальной защиты и с соблюдением усиленных норм безопасности. Поэтому эпидемиологи на данный момент оценивают риски, связанные с выявлением коронавируса, как невысокие», — заявили в штабе, добавив, что сейчас в НИИ ОММ проходит постконтактное тестирование и дезинфекция.

Напомним, в конце апреля премьер-министр Михаил Мишустин включил НИИ ОММ в список федеральных медицинских учреждений правительства, которые предлагается перепрофилировать под пациентов с коронавирусной инфекцией. В новом статусе медучреждение должно было начать действовать с 1 мая.

После этого на сайте Change.org появилась петиция врачей и пациентов НИИ с требованием отменить это решение. В ней говорится, что сейчас в НИИ ОММ находятся 182 женщины из разных городов РФ, из них у 108 беременных есть различные факторы высокого перинатального риска: 46 — в сроке недоношенной беременности, 80 — с сахарным диабетом, 12 — с многоплодной беременностью. Больше половины из лежащих в НИИ должны в ближайшее время родить. На данный момент петицию подписали более 64 тысяч человек. Кроме того, с персональной просьбой исключить институт из списка перепрофилируемых медицинских учреждений к премьер-министру обратился губернатор Евгений Куйвашев.

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