В Екатеринбурге для пациентов с коронавирусом планируют выделить стационар детской больницы и институт охраны материнства и младенчества

В Екатеринбурге стационар детской городской клинической больницы № 11 подготовили под приём больных с высокой вероятностью заражения коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба администрации города.

Сейчас стационар не принимает детей, а только пациентов с тяжёлыми и среднетяжёлыми формами ОРВИ и подозрениями на внебольничную пневмонию.

«Теперь наш стационар работает в особом режиме. Фактически он подготовлен для приёма пациентов с высокой вероятностью заражения новой коронавирусной инфекцией. Кроме этого, изменены потоки госпитализации: мы принимаем не всех детей с респираторными заболеваниями, а только с острыми её формами и с подозрением на внебольничную пневмонию. Все остальные больные с соматической патологией перенаправляются в ДГБ № 8», — рассказал заместитель главного врача по медицинской части ДГКБ № 11 Константин Баженов.

Стационар принимает пациентов из Екатеринбурга, Берёзовского, Верхней Пышмы, Режа, Арамиля и других городов, в нём также действует единственное в Екатеринбурге отделение педиатрической реанимации.

Кроме того, под госпиталь для больных коронавирусом могут перепрофилировать НИИ охраны материнства и младенчества. Пациенты и врачи института выступили против его перепрофилирования. Как говорится в тексте опубликованной на сайте Change.org петиции (подписали более 4 тысяч человек), если институт закроют из-за пандемии, беременным Урала, которые столкнулись с осложнениями, некуда будет обратиться за помощью. НИИ ОММ попал в список федеральных медицинских учреждений правительства, которые предлагается перепрофилировать под пациентов с коронавирусной инфекцией. В новом статусе медучреждение должно начать действовать с 1 мая.

«НИИ ОММ — уникальное медицинское учреждение, где спасают жизни младенцам и их мамам. Врачи проводят сложнейшие операции, некоторые из них не делают больше нигде в России. В месяц в среднем проводятся 24 уникальные операции на плоде. Ежедневно в отдел госпитализации поступает пять-шесть заявок для оказания высокотехнологичной медицинской помощи, включая внутриутробную хирургию. Мы не хотим умирать! Мы хотим жить и растить наших детей!» — говорится в петиции.

Отмечается, что сейчас в институте находится 182 женщины из разных городов России, из них у 108 беременных есть различные факторы высокого перинатального риска: 46 в сроке недоношенной беременности, 80 с сахарным диабетом, 12 с многоплодной беременностью. Больше половины из лежащих в НИИ должны в ближайшее время родить. В неонатальных отделениях находится 95 детей, из них в реанимации новорождённых — 16.

«В такой ситуации выписка и перегоспитализация пациентов в ближайшее время невозможна», — говорят авторы петиции.

По словам представителей НИИ, комплекс зданий института не подходит для оказания помощи пациентам с опасными инфекциями с точки зрения санитарных норм: он расположен в центре Екатеринбурга на ограниченной территории без санитарно-защитных зон с одним въездом. В больнице нет достаточного количества техники — например, аппаратов ИВЛ для взрослых, для оказания помощи тяжёлым больным с коронавирусом, нет рабочего аппарата КТ, отсутствует бронхоскоп, недостаточное количество пульсоксиметров, банок Боброва, аспираторов. У сотрудников нет необходимого количества средств индивидуальной защиты, а заявки на их выделение пока остались без рассмотрения.

«Нет никакой возможности организовать площадку для санитарной обработки транспорта и разделить потоки транспорта. Планировка здания не предусматривает приточно-вытяжной вентиляции с отрицательным давлением, что необходимо в случае с инфекционными отделениями. И главное — невозможно провести быструю реконструкцию помещений НИИ ОММ для того, чтобы организовать изолированные отделения, разграничить потоки людей. Мы умоляем отказаться от перепрофилирования института! Услышьте нас», — говорят врачи в петиции.

Всего на сегодня в Свердловской области зарегистрировано 454 случая новой коронавирусной инфекции. Состояние 17 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 73 — как средней тяжести, остальных — как удовлетворительное. Выписано ещё 9 человек, в общей сложности врачи вылечили 97 пациентов.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».