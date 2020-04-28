Петицию с просьбой не отдавать НИИ ОММ под госпиталь для лечения заражённых коронавирусом подписали более 16 тысяч человек

Более 16 тысяч человек за сутки подписали петицию к правительству с просьбой не перепрофилировать Уральский НИИ охраны материнства и младенчества в госпиталь по лечению пациентов с коронавирусом, пишет Znak.com. Сбор подписей на площадке Change.org накануне объявили врачи и пациенты института.

На прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин включил НИИ ОММ в список федеральных медицинских учреждений правительства, которые предлагается перепрофилировать под пациентов с коронавирусной инфекцией. В новом статусе медучреждение должно начать действовать с 1 мая.

В петиции, которая была опубликована вчера, говорится, что сейчас в НИИ ОММ находятся 182 женщины из разных городов РФ, из них у 108 беременных есть различные факторы высокого перинатального риска: 46 — в сроке недоношенной беременности, 80 — с сахарным диабетом, 12 — с многоплодной беременностью. Больше половины из лежащих в НИИ должны в ближайшее время родить.

После того как за госпиталь вступились жители Екатеринбурга и известные врачи, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил Мишустина исключить Уральский НИИ охраны материнства и младенчества из списка больниц под пациентов с коронавирусом. В письме говорится, что Уральский НИИ ОММ является единственным медицинским учреждением в регионе, «оказывающим полный спектр внутриутробных хирургических операций на плоде, в том числе здесь проводятся хирургические операции на плоде при тяжёлой внутриутробной патологии».

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