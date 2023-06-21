Стали известны соперники тагильского ФК «Уралец-ТС» в ФНЛ-2

Объявлены соперники ФК «Уралец-ТС» на сезон 2023 года в рамках профессиональной Футбольной национальной лиги — 2. Тагильчане выступят в группе № 4 Второй лиги дивизиона «Б» вместе с «Торпедо» (Миасс), «Зенит-Ижевск» (Ижевск), «Динамо» (Барнаул), «Урал»-2 (Екатеринбург), «Носта» (Новотроицк), «Оренбург»-2 (Оренбург), «Химик-Август» (Вурнары), «Рубин»-2 (Казань) и «Акрон»-2 (Тольятти). Команды проведут между собой по две игры — дома и на выезде. Планируется, что новый сезон стартует 22 июля и продлится до 12 ноября 2023 года. Победитель группы отправится в дивизион «А» Второй лиги.

«Сейчас ещё команда строится, приходят новички. Вторая лига закончила чемпионат, поэтому мы ждём у себя опытных игроков», — отметил в репортаже «Тагил-ТВ» спортивный директор ФК «Уралец-ТС» Юрий Ветлугаев.

Напомним, в сезоне 2022/2023 тагильчане впервые стали победителями чемпионата России в III дивизионе «Урал и Западная Сибирь», а также обладателями Кубка и Суперкубка.