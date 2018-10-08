Стали известны лауреаты Нобелевской премии по экономике

Нобелевскую премию по экономике получили американские экономисты Пол Ромер и Уильям Нордхаус за интеграцию проблем изменения климата и технологических инноваций в долгосрочный макроэкономический анализ, сообщается в Twitter премии.

Исследователи разработали методы, которые касаются современных фундаментальных проблем — долгосрочного устойчивого роста мировой экономики и благосостояния населения.

Нордхаус, преподаватель экономики в Йельском университете, увязал вопросы изменения климата с макроэкономическим анализом. Он стал первым разработчиком модели, которая описывала взаимовлияние экономики и климата и их взаимного развития. Сейчас его модель широко распространена в экономическом анализе и её используют для оценки последствий изменений политики в области климата.

Ромер, бывший главный экономист и старший вице-президент Всемирного банка, профессор экономики в школе бизнеса Нью-Йоркского университета, просчитал, как уровень знаний может быть драйвером долгосрочного роста экономики и наоборот, как развитие экономики и рыночные условия заставляют генерировать новые идеи и внедрять инновации. Обнародованная в 1990 году модель Ромера стала базой для теории, которая объясняет отличие идей от материальных благ и формулирует условия, при которых идеи будут процветать на рынке. По его теории, экономика с развитой наукой в долгосрочной перспективе имеет лучшие шансы на рост, чем экономика без науки.

Напомним, на прошлой неделе Нобелевскую премию по химии присудили за изучение направленной эволюции ферментов и антител, которые можно применять в лечении аутоимунных заболеваний. Премию по физике вручили за достижения в сфере лазерной физики, премию по медицине — за новый метод лечения рака. Нобелевскую премию мира в этом году вручили за борьбу с сексуальным насилием во время военных конфликтов.