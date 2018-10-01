Объявлены лауреаты Нобелевской премии по медицине

Нобелевская премия в области медицины и физиологии присуждена американцу Джеймсу Элисону и японцу Тасуку Хондзё, удостоенным награды за исследования в области иммунологии и терапии рака, сообщается в Twitter премии.

Джеймс Элисон занимался исследованиями белка, с помощью которого можно «тормозить» иммунную систему для более эффективной борьбы с раковыми клетками. Вместе с Тасуку Хондзё они сумели разработать новую терапию меланомы и некоторых других видов рака.

Премия по медицине открывает так называемую «нобелевскую неделю»: 2 октября назовут нобелевских лауреатов по физике, 3 октября — по химии, 5 октября будет присуждена премия мира, 8 октября — по экономике.

В прошлом году Нобелевскую премию по медицине вручили американским ученым Джеффри Холлу, Майклу Розбашу и Майклу Янгу. Они занимались исследованиями в области биоритмов человека, животных и растений — в частности, учёные изучали «биологические часы» и их зависимость от окружающей среды.