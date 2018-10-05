Нобелевскую премию мира вручили за борьбу с сексуальным насилием в вооружённых конфликтах

Лауреатами Нобелевской премии мира за 2018 год стали Денис Муквеге из Демократической республики Конго и Надя Мурад из Ирака за усилия, направленные на прекращение использования сексуального насилия как оружия в войнах и конфликтах, сообщается в Twitter премии.

Денис Муквеге — гинеколог, который занимается оказанием помощи пережившим сексуальное насилие во время вооружённых конфликтов в Демократической республике Конго.

Надя Мурад — езидка, находившаяся в сексуальном рабстве у боевиков запрещённой в России террористической организации «Исламское государство». История Мурад, которой удалось освободиться, получила широкий резонанс и позволила привлечь внимание к ситуации с езидскими женщинами.

Ранее Денис Муквеге и Надя Мурад были удостоены премии Сахарова: Муквеге получил эту награду в 2014 году, а Мурад — в 2016-м.

На этой неделе стали известны обладатели Нобелевской премии по медицине и физиологии — Джеймса Эллисона и Тасуку Хондзё наградили за исследования в области терапии рака. Премию по физике присудили Артуру Ашкину, Жерару Муру и Донне Стриклэнд за лазеры. Премию по химии получили Фрэнсис Арнольд, Джордж Смит и Грегори Уинтер за методы создания новых ферментов и антител.

Завершится «нобелевская неделя» 8 октября, когда будет объявлен лауреат премии по экономике.

Нобелевскую премию по литературе в 2018 году не вручают — решение приняли на фоне скандала в Шведской академии, отвечающей за награждение и отбор номинантов.