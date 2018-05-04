Нобелевский комитет не будет вручать премию по литературе в 2018 году

Нобелевский комитет объявил о том, что не будет вручать премию по литературе в 2018 году. Такое решение принято на фоне скандала в Шведской академии, отвечающей за выбор номинантов, сообщает «Медуза».

В конце 2017 года Шведская академия, вручающая Нобелевскую премию по литературе, начала внутреннее расследование об утечке данных, в котором подозревался муж одного из членов организации. Его также заподозрили в сексуальных домогательствах к женщинам. По данным шведских СМИ, подозреваемым является 71-летний фотограф и театральный режиссёр Жан-Клод Арно — муж поэта и члена Шведской академии Катарины Фростенсон.

В апреле 2018 года из-за скандала в отставку подала постоянный секретарь Шведской академии Сара Даниус.

По данным «Медузы», в 2019 году вручение Нобелевской премии по литературе будет возобновлено.