Нобелевскую премию по физике присудили за исследования лазеров

Нобелевская премия по физике присуждена Артуру Ашкину, Жерару Муру и Донне Стрикланд, сообщается в Twitter премии.

Уточняется, что награда присуждена «за новаторские изобретения в области лазерной физики».

Накануне, 1 октября, стали известны имена первых обладателей Нобелевской премии за 2018 год. Нобелевскими лауреатами по медицине и физиологии стали Джеймс Эллисон (США) и Тасуку Хондзё (Япония) за исследования в области терапии рака.

3 октября Нобелевский комитет объявит имя обладателя премии по химии. 5 октября в Осло назовут лауреата премии мира, а 8 октября «нобелевская неделя» завершится присуждением премии по экономике. Нобелевская премия по литературе из-за скандала с утечкой данных из Шведской академии в этом году не вручается.