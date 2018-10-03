Вручена Нобелевская премия по химии

Нобелевскую премию по химии вручили за исследование о направленной эволюции ферментов и исследование пептидов и антител, её лауреатами стали учёные Фрэнсис Арнольд, Джорд Смит и Грегори Винтер, сообщается в Twitter премии.

В 2017 году лауреатами Нобелевской премии по химии стали стали Жак Дюбоше, Иоким Франк и Ричард Хендерсон — учёные, разработавшие метод криоэлектронной микроскопии, позволяющий изучать биологические образцы.

Накануне в Швеции вручили Нобелевскую премию по физике, её присудили за достижения в области лазерной физики. Лауреатами премии стали ученые Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикленд.

В понедельник стали известны лауреаты премии в области медицины — американец Джеймс Элисон и японец Тасуку Хондзё удостоены награды за исследования в области иммунологии и терапии рака.