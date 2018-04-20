Спикер свердловского парламента призвала не принимать антисанкции, которые затронут «ВСМПО-Ависма»

Председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина предложила депутатам Госдумы не принимать антисанкции, которые могут повлиять на работу российских предприятий, сообщается на сайте парламента региона. Бабушкина поддержала решение министра промышленности России Дениса Мантурова не запрещать поставки титана в США.

«Федеральные законодатели ясно дали понять, что ответные санкции должны быть жёсткими, но не затрагивать интересов наших граждан и бизнеса, не иметь негативного влияния на российскую экономику и отечественных производителей. Производственные мощности "ВСМПО-Ависма", которое обеспечивает до 40% потребностей Boeing в титане, находятся в Свердловской области, в Верхней Салде. Это перспективное предприятие, один из флагманов региональной промышленности. Уверена, взаимовыгодные экономические связи должны сохраняться и укрепляться. В Свердловской области есть пример такого добропорядочного сотрудничества предприятий из наших стран: в особой экономической зоне "Титановая долина" действует совместное российско-американское предприятие Ural Boeing Manufacturing», — заявила Людмила Бабушкина.

В пресс-службе Заксобрания также заявили, что депутаты рассмотрят проект закона об ответных мерах на санкции США и дадут свой отзыв на него до 15 мая, когда документ должен быть рассмотрен на заседании Госдумы.

Напомним, 6 апреля Минфин США ввёл новые санкции против России, в ответ депутаты Госдумы предложили список жёстких антисанкций, в числе которых был и запрет на поставки российского титана американским предприятиям. Глава УК особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов заявил, что после такого решения Россия вряд ли сможет вернуть себе позиции лидера на мировом рынке титана, если на несколько лет останется без основных потребителей титановой продукции в лице крупных зарубежных авиастроителей. Глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что Россия не будет запрещать поставки титана для американского концерна Boeing в качестве антисанкций.