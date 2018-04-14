«ВСМПО-Ависма» предупредила власти России о последствиях санкций против США

Крупнейший в мире производитель титана - российская корпорация «ВСМПО-Ависма» - предупредила российских законодателей о последствиях предложенных ими санкций против США для страны, Урала и самой компании, пишут «Ведомости».

«Более чем 30-летние партнерские отношения с ведущими авиапроизводителями мира и отличная деловая репутация корпорации сделали её неотъемлемой и значимой частью мировой экономики. Нарушение кооперационных связей, невыполненные бизнес-обязательства могут надолго, если не навсегда, вырвать нашу компанию из динамично развивающегося титанового рынка. Кроме этого в уральском регионе более 20 000 сотрудников окажутся в кризисной ситуации. Мы надеемся на мудрость и дальновидность российских законодателей, которые, по нашему убеждению, не могут принять решение, способное негативно отразиться на российской титановой отрасли и экономике страны в целом», - говорится в сообщении компании.

Компания «ВСМПО-Ависма» имеет давние и тесные связи с крупнейшими авиапроизводителями мира - Boeing и Airbus - и поставляет заготовки и ключевые готовые детали из титана (шасси) для самых современных гражданских самолётов - Вoeing 787, Airbus А350 и A380.

Отмечается, что в 2014 году, после введения первых международных санкций против России, Airbus искал другого поставщика титановых заготовок, но в итоге продолжил сотрудничество с российской компанией. В 2017 году компании заключили соглашение о поставке штамповок для новейших А350 XWB и A350-900.

Напомним, 13 апреля Госдума предложила законопроект о санкциях в отношении США в ответ на санкции против российских компаний, принятые 6 апреля. Помимо ограничений на импорт американских товаров в США законопроект наделяет правительство правом остановить международное сотрудничество России и российских компаний в атомной отрасли, авиастроении и ракетно-двигательной отрасли с США и компаниями с долей американского капитала более 25%. Ограничительные меры вводятся правительством по решению президента «по мере необходимости».