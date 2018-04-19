Мантуров исключил запрет поставок титана для концерна Boeing ради «Титановой долины»

Глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил «России 24», что РФ не будет запрещать поставки титана «ВСМПО-Ависма» для американского концерна Boeing в качестве антисанкций.

По его словам, Россия в целом не будет принимать решения, которые отрицательно скажутся на российских предприятиях.

«Мы не будем уподобляться тем, которые применяются американскими партнёрами. Поскольку это отразится в первую очередь на отгрузке продукции компании "ВСМПО-Ависма" и совместного российско-американского предприятия, которое размещено в "Титановой долине" в Свердловской области, где формируется добавленная стоимость», — заявил Мантуров.

Напомним, 6 апреля Минфин США ввёл новые санкции против России. В ответ депутаты Госдумы предложили список жёстких антисанкций, в числе которых был и запрет на поставки российского титана американским предприятиям. После этого крупнейший в мире производитель титана — российская корпорация «ВСМПО-Ависма» — предупредил российских законодателей о негативных последствиях предложенных ими санкций против США для страны, Урала и компании. Глава УК особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов также отметил, что после такого решения Россия вряд ли сможет вернуть себе позиции лидера на мировом рынке титана, если на несколько лет останется без основных потребителей титановой продукции в лице крупных зарубежных авиастроителей.