Спасавший детей при пожаре в «Холдоми» мальчик посмертно награждён орденом Мужества

Президент России Владимир Путин подписал указ о представлении к госнаграде посмертно 11-летнего Алексея Мартыненко, который пытался спасти девочек из горящей палатки в лагере «Холдоми» 23 июля, со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края пишет «Интерфакс».

«За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, Алексей награждён орденом Мужества посмертно», — говорится в сообщении.

Алексей Мартыненко учился в 5-м классе лицея №1 Комсомольска-на-Амуре. Во время пожара мальчик помогал спастись девочкам из горящей палатки, но сам получил смертельные ожоги и умер в больнице. На следующий день после трагедии жители Комсомольска-на-Амуре в социальных сетях призвали подписать петицию о представлении подростка к государственной награде.

Напомним, пожар в детском палаточном лагере «Холдоми» произошёл в ночь на 23 июля. Полностью сгорело 20 из 26 палаток. Всего в лагере находились 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. На месте погибла 11-летняя девочка, ещё трое детей умерли в больнице от ожогов.

Директора лагеря Максима Кузнецова, директора организации — владельца лагеря Виталия Бурлакова и сотрудника МЧС Эдуарда Новгородцева арестовали на два месяца. Последнему предъявлено обвинение по статье «Халатность».