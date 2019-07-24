Спасшему детей в палаточном лагере мальчику требуют присвоить звание Героя России

Жители Комсомольска-на-Амуре опубликовали на сайте change.org петицию с требованием присвоить десятилетнему мальчику, который ценой своей жизни спас детей из горящего палаточного лагеря в Хабаровском крае, звание Героя России, пишет Ura.ru. Обращение адресовано президенту России Владимиру Путину и губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу.

«Мальчик скончался 24 июля в Солнечной районной больнице от ожогов. Он рисковал собственной жизнью, чтобы спасти других детей. Мальчик должен быть представлен к званию "Герой Российской Федерации" посмертно», — говорят авторы в обращении.

Петицию уже подписали почти 3000 человек.

Напомним, пожар произошёл 22 июля на базе отдыха «Холдоми» в Солнечном районе Хабаровского края. Пострадали семь детей и пятеро взрослых, четыре ребёнка погибли. Вероятной причиной пожара называют обогреватели, которые поставили в палатки. Возбуждено уголовное дело, директор лагеря «Холдоми» задержан, сам лагерь предлагается закрыть.

После массовой гибели детей эксперты МЧС начали готовить документ по пожарной безопасности в детских палаточных лагерях.