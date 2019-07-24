После пожара в Хабаровском крае МЧС разработает правила безопасности в детских лагерях

Эксперты МЧС России срочно подготавливают и в дальнейшем разошлют по регионам специальный документ с рекомендациями по противопожарной безопасности в детских палаточных лагерях, пишут «Известия».

«Эта мера позволит быстро отреагировать на случившееся, пока не закончился сезон отдыха», — сообщил председатель Всероссийского добровольного пожарного общества Владимир Кудрявцев.

По словам Кудрявцева, сейчас в России вообще нет чётких единых требований к безопасности в палаточных детских лагерях.

«Стандарты для летних мест отдыха детей включены в Правила противопожарного режима РФ. Там очень подробно описывается, как должны быть устроены здания, что обязан знать и уметь персонал. Но правила разрабатывались для капитальных объектов. К палаткам же строительные нормы неприменимы, в отношении них есть только разрозненные приказы Минобра и Минтруда», — отметил он.

Оперативный комментарий МЧС по поводу разрабатываемого документа получить не удалось — на момент выхода материала «Известий» в министерстве продолжалось экстренное совещание.

Напомним, в ночь на вторник на территории туркомплекса «Холдоми» в Солнечном районе Хабаровского края произошёл пожар в детском палаточном лагере. По предварительным данным, сгорело 20 палаток, ещё шесть пострадало от огня. В общей сложности в лагере находились 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Пострадали 12 человек, в том числе семь детей. По последним данным, при пожаре погибли четыре ребёнка.

По факту трагедии Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).