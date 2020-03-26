​​​​​​​Создатель Alibaba подарил Минобороны России миллион медицинских масок

Самолёт ВКС России доставил из Китая более 1 млн масок и 200 тысяч тест-систем для выявления коронавирусной инфекции, переданных в дар Минобороны России основателем корпорации Alibaba Джеком Ма, со ссылкой на ведомство пишет ТАСС.

В военном ведомстве подчеркнули, что в телефоном разговоре министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поблагодарил Джека Ма за переданный груз.

Ранее, 21 марта, Россия направила в Италию девять самолётов Ил-76 с гуманитарной помощью и около сотни военных специалистов в области борьбы с эпидемиями с мобильными комплексами дезинфекции и лабораториями. По информации La Stampa, 80% груза оказались бесполезны или малополезны, а Россия, оказав Италии поддержку, преследует свои политические и дипломатические интересы. Премьер-министр Италии Конте согласился принять её, чтобы «укрепить личные отношения» с Москвой. Газета обращает внимание, что все российские специалисты — военные с высокими армейскими званиями, а не медики.

Посол России в Италии Сергей Разов в комментарии РИА Новости категорически отверг мнение о том, что Россия таким образом пытается пролоббировать снятие с себя европейских санкций, и подчеркнул, что «оказанная Италии бескорыстная помощь — не предмет торга, "оплаты счетов" и тому подобного».

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