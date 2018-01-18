Совет Федерации подготовил санкции против Ричарда Макларена

Совет Федерации России подготовил законопроект о санкциях против лиц, связанных с отстранением российской сборной от Олимпиады-2018, со ссылкой на источники пишет РБК.

В первый список войдут примерно десять человек, предварительно туда включили главу Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейга Риди, главу комиссии по расследованию допинг-махинаций России на Олимпиаде в Сочи Ричарда Макларена, члена и следователя комиссии Ричарда Янга и Мартина Дюббея, а также спецпрокурора США Роберта Мюллера.

Санкции предложат применить после зимней Олимпиады-2018. Попавшим в список ограничат въезд в Россию, рассказал один из собеседников издания. По словам другого источника, в отношении каждого иностранного чиновника решение будет приниматься «строго индивидуально» в зависимости от того, насколько они «вовлечены в ситуацию с отстранением наших спортсменов».

Официально подготовку санкций в Совете Федерации не подтверждают.