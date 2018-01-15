Москва введёт санкции против причастных к отстранению российской сборной от Олимпиады

Россия введёт санкции против людей, причастных к отстранению российской олимпийской сборной от зимних Игр в южнокорейском Пхёнчхане, со ссылкой на председателя комиссии по защите госсуверенитета Андрея Климова пишут «Известия».

По словам Климова, сейчас идёт процесс определения людей, причастных к решению об отстранении России. По словам двух осведомлённых собеседников в парламенте, речь идёт «почти о десятке персон»: не все они работают во Всемирном антидопинговом агентстве, которое заявило о связи российских властей с «допинговой программой». В Совете Федерации газете подчеркнули, что допускают причастность к решению об исключении российской сборной ФБР и спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего в США предполагаемые связи президента Дональда Трампа с Москвой. Против всех этих лиц могут завести уголовные дела, а также запретить им въезд на территорию России.

«Мы должны вывести на божий свет людей, которые за спиной Международного олимпийского комитета (МОК), используя WADA, подталкивали к отстранению нашей сборной. Мы поставили задачу и на данный момент решаем её на основе проверенных фактов», — сказал Климов.

Он отметил, что «были люди, которые своими действиями привели к тому, что против наших спортсменов были приняты жёсткие меры», и их нужно «вывести... на чистую воду», и добавил, что решение о санкциях будет принято после окончания Олимпиады в Пхёнчхане, на которой российские спортсмены выступят под нейтральным флагом.

«После окончания Олимпийских игр и олимпийского цикла мы определим виновных и раздадим всем по заслугам», — отметил он.

Ранее хакерская группировка Fancy Bear, которую американская разведка считает связанной с российскими спецслужбами, заявила, что комиссия WADA, заявившая о поддержке российскими властями допинговой программы в России, тесно сотрудничала с ФБР и Мюллером. В июле 2016 года WADA выпустила доклад, в котором утверждалось, что российские власти скрывали положительные допинг-пробы своих спортсменов. В декабре 2016 года была опубликована вторая часть доклада, в которой говорилось, что к «допинговой программе» в России причастны более тысячи спортсменов, среди которых олимпийские призёры Игр в Сочи. В декабре МОК принял решение об отстранении российской сборной от Олимпиады. В конце января организация определится со списком россиян, которые смогут выступить на Играх в Пхёнчхане под нейтральным флагом.