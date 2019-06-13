Сотрудники парк-отеля «Лесная» поддержали «Добрый челлендж» агентства новостей «Между строк» для помощи неизлечимо больным детям (ВИДЕО)

Коллектив парк-отеля «Лесная» принял участие в «Добром челлендже» для помощи тяжелобольным детям, который агентство новостей «Между строк» запустило в апреле этого года. Сотрудники «Лесной» приобрели для воспитанников нижнетагильского фонда «Живи, малыш» подгузники и пелёнки. Находящиеся на попечении фонда семьи нуждаются в этих расходных материалах ежедневно. При этом сумма, которую приходится тратить в месяц на такие покупки, выходит немаленькая.

«В Нижнем Тагиле есть десятки неизлечимо больных детей. Парк-отель “Лесная” принял эстафету добра от своих друзей — банка “Нейва”. В течение месяца ребята собирали необходимые средства гигиены. Мы хотим, чтобы этот челлендж продолжил свою жизнь, и поэтому передаём эстафетную палочку своим друзьям, а именно ювелирному салону “Юлайн”, салону цветов “Цветочный вальс” и салону красоты “Кристина”. Друзья, давайте сделаем этот мир чуточку добрее», — говорят сотрудники парк-отеля «Лесная».

В течение месяца сотрудники принявших вызов учреждений будут собирать необходимые вещи для воспитанников фонда «Живи, малыш». До середины июля им нужно записать видео с результатами сбора и бросить вызов трём другим компаниям.

Ежемесячно благотворительный фонд «Живи, малыш» в рамках проекта «Детский паллиатив» тратит более 50 тысяч рублей на обеспечение семей 40 маленьких неизлечимо больных тагильчан подгузниками, пелёнками, шприцами, катетерами, салфетками. Но этого недостаточно. Сотрудники «Между строк» решили помочь фонду. В течение марта команда агентства собирала необходимые расходные материалы для подопечных «Живи, малыш», после чего передала эстафетную палочку трём своим друзьям: драматическому театру, банку «Нейва» и «Нижнетагильскому холодильнику». Все компании приняли вызов, а сотрудники двух последних уже собрали предметы гигиены, в которых каждый день остро нуждаются неизлечимо больные дети, и призвали к участию в челлендже другие компании. Таким образом, в акции «Между строк» приняли участие уже сотни тагильчан.

Присоединиться к «Доброму челленджу» может любой желающий. Список необходимых для детей предметов есть на сайте фонда «Живи, малыш». Приобрести их можно в любой аптеке и принести в фонд.

Напомним, сейчас «Живи, малыш» также собирает средства на третье бесплатное соцтакси для детей-инвалидов.