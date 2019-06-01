Тагильский благотворительный фонд «Живи, малыш» отмечает 7-летие и собирает деньги на третье бесплатное соцтакси для детей-инвалидов

Сегодня, в Международный день защиты детей Нижнетагильскому благотворительному фонду «Живи, малыш» исполняется 7 лет. В день рождения организации ее сотрудники просят поддержать один из самых полезных проектов и помочь собрать деньги уже на третье бесплатное соцтакси для инвалидов в Свердловской области. Проект решает проблему транспортной недоступности и помогает семьям с особенными детьми беспрепятственно добираться до больниц, школ, спортивных секций и театров. В Нижнем Тагиле сейчас работает одна спецмашина фонда. За 3 года её услугами смогли воспользоваться более 650 детей. Пока специалистам благотворительной организации удается справиться с потоком заявок, поступающих от тагильчан. Сложнее ситуация обстоит Екатеринбурге. Там в перевозке нуждаются свыше 3 тыс. детей-инвалидов, и одного соцтакси для оказания помощи крайне мало.

«Фонд третий год пытается сделать жизнь детей-инвалидов лучше, а их среду доступнее. Услугами нашего социального такси ежемесячно пользуются до 150 человек. После приобретения третьей спецмашины мы сможем значительно увеличить эту цифру. Каждый день, операторам звонят родители особенных деток: "Я мечтаю, чтобы мой ребёнок поиграл на детской площадке, сходил в кино, театр, занимался в классе вместе с другими ребятами, а не сидел на домашнем обучении". Всё они не просят о каких-то сверхъестественных вещах, просто хотят, чтобы детство у их детей было таким же счастливым, как детство других ребятишек. И мы с вами можем помочь им воплотить эти простые мечты в реальность», – отмечают в фонде «Живи, малыш».

На покупку специально оборудованного автомобиля Lada largus необходимо 1,3 млн рублей. Любую посильную сумму можно пожертвовать сегодня при помощи акции «100 рублей спасут жизнь». Чтобы принять участие в ней, достаточно отправить СМС-сообщение на номер 3443 с текстом «Спаси…» и указать сумму от 15 до 15 000 рублей. Услуга доступна для операторов МТС, «Билайн», «Мегафон», «Теле 2». Сбор средств на приобретение спецмашины идёт и на краудфандинговой платформе «Планета».

«Живи, малыш» успешно реализует социальные проекты с 2012 года. За это время необходимую помощь получили сотни детей из 40 регионов России.