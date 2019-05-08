Общество

Сотни тагильчан поддержали «Добрый челлендж» агентства новостей «Между строк» для помощи неизлечимо больным детям (ВИДЕО)

08.05.2019 14:27
Сотни тагильчан поддержали «Добрый челлендж» агентства новостей «Между строк» для помощи неизлечимо больным детям (ВИДЕО)

Уже несколько сотен жителей Нижнего Тагила поддержали «Добрый челлендж», который агентство новостей «Между строк» запустило этой весной.  

Ежемесячно фонд «Живи, малыш» в рамках проекта «Детский паллиатив» тратит более 50 тысяч рублей на обеспечение семей 40 маленьких неизлечимо больных тагильчан подгузниками, пелёнками, шприцами, катетерами, салфетками. Сотрудники «Между строк» решили помочь фонду. В течение марта команда агентства собирала необходимые расходные материалы для подопечных «Живи, малыш», после чего передала эстафетную палочку трём своим друзьям: драматическому театру, банку «Нейва» и «Нижнетагильскому холодильнику». Все компании приняли вызов, а сотрудники двух последних уже собрали предметы гигиены, в которых каждый день остро нуждаются неизлечимо больные дети.

«Мы не смогли пройти мимо “Доброго челленджа”, который запустило агентство новостей “Между строк” для помощи тяжелобольным детям, говорит директор “Нижнетагильского холодильника”, депутат гордумы Вячеслав Малых. Ежемесячно десятки подопечных благотворительного фонда “Живи, малыш” нуждаются в большом количестве подгузников, салфеток и пелёнок. Мы тоже решили помочь и собрали для 12-летнего Кирилла и 15-летней Алины эти расходные материалы. Надеемся, что это сделает их жизнь немного проще. Но на попечении фонда остаётся ещё много неизлечимо больных детей, которые нуждаются в помощи. Поэтому мы бросаем вызов следующим участникам акции “Тагилхлебу”, кондитерской компании KDV и ТАПИ. Давайте вместе подарим детям немного добра».

В мае участие в «Добром челлендже», помимо «Тагилхлеба», кондитерской компании KDV и ТАПИ, примут также коллективы гостиницы «Лесная», компании «Синегорье» и стоматологического центра «Данко».

«Это действительно наши тагильские дети. Давайте им поможем все вместе!»  призывает руководитель территориальной дирекции банка «Нейва» Алексей Канашин.

В течение месяца сотрудники принявших вызов учреждений будут собирать необходимые вещи для больных детей. До 5 июня им нужно записать подобное видео с результатами сбора и бросить вызов трём другим компаниям.

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