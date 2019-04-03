Общество

«Это наши тагильские дети — давайте поможем!» Агентство новостей «Между строк» запускает «Добрый челлендж»

03.04.2019 13:17
«Это наши тагильские дети — давайте поможем!» Агентство новостей «Между строк» запускает «Добрый челлендж»

Коллектив агентства новостей «Между строк» дал старт «Доброму челленджу». Его цель — помощь неизлечимо больным детям. В течение всего марта сотрудники компании собирали необходимые расходные материалы для подопечных благотворительного фонда «Живи, малыш». И сегодня директор «Между строк» Егор Бычков бросил вызов трём друзьям агентства: драматическому театру, банку «Нейва» и компании «Нижнетагильский холодильник».

Ежемесячно фонд «Живи, малыш» в рамках проекта «Детский паллиатив» тратит более 50 тысяч рублей на обеспечение семей 40 маленьких неизлечимо больных тагильчан самыми простыми и необходимыми вещами: подгузниками, пелёнками, шприцами, катетерами, салфетками.

«Не будьте слабаками, принимайте и бросайте вызов дальше. Это наши тагильские дети, давайте поможем!» — призвал Егор Бычков.

Весь апрель коллективы принявших вызов учреждений будут собирать необходимые вещи для больных детей. До 5 мая им нужно записать подобное видео с результатами сбора и бросить вызов трём другим компаниям.

Алексей Канашин, руководитель территориальной дирекции банка «Нейва»:

«У нас так исторически сложилось в коллективе, мы не в первый раз участвуем в благотворительных акциях. Коллектив у нас молодой, у всех есть дети, и всегда люди проникаются такими историями. Поскольку мы уже участвовали в акциях фонда “Живи, малыш”, у нас есть понимание, с кем мы работаем. Мы знаем, что помощь будет адресная и, несомненно, дойдёт до адресатов. Будем сами покупать вещи из списка. И конечно, подключим своих партнёров. Может быть, передадим эстафету медицинским центрам, которые с нами работают. Мне кажется, нужно выбрать тех, кто реально может помочь».

Вячеслав Малых, директор «Нижнетагильского холодильника», депутат Нижнетагильской городской думы:

«Фонд “Живи, малыш” постоянно проводит акции, сборы, занимается таким хорошим делом. Как мы могли отказаться? Мы с радостью приняли этот вызов. Главное в любой благотворительной акции организовать, фонд это сделал, я как руководитель поддержал, а коллектив положительно отреагировал. Для коллектива это добровольное дело, кто сколько сможет, столько даст кто 100 рублей, кто 200. Это не такие великие деньги, тем более на доброе дело».

Игорь Булыгин, заслуженный артист РФ, художественный руководитель Нижнетагильского драматического театра, депутат Нижнетагильской городской думы:

«Наш театр готов любой вызов принять. А если речь идёт о детях, тем более детях особой группы, тем более. Вы знаете, Союз театральных деятелей России появился как общество вспоможения. Да и в древние-древние времена люди понимали, что друг другу нужно помогать. Новые реалии говорят о том, что мы не поможем никто не поможет».

Присоединиться к «Доброму челленджу» может любой желающий. Список необходимых для детей предметов можно найти на сайте фонда «Живи, малыш». Приобрести их можно в любой аптеке и принести в фонд.

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