«Это наши тагильские дети — давайте поможем!» Агентство новостей «Между строк» запускает «Добрый челлендж»

Коллектив агентства новостей «Между строк» дал старт «Доброму челленджу». Его цель — помощь неизлечимо больным детям. В течение всего марта сотрудники компании собирали необходимые расходные материалы для подопечных благотворительного фонда «Живи, малыш». И сегодня директор «Между строк» Егор Бычков бросил вызов трём друзьям агентства: драматическому театру, банку «Нейва» и компании «Нижнетагильский холодильник».

Ежемесячно фонд «Живи, малыш» в рамках проекта «Детский паллиатив» тратит более 50 тысяч рублей на обеспечение семей 40 маленьких неизлечимо больных тагильчан самыми простыми и необходимыми вещами: подгузниками, пелёнками, шприцами, катетерами, салфетками.

«Не будьте слабаками, принимайте и бросайте вызов дальше. Это наши тагильские дети, давайте поможем!» — призвал Егор Бычков.

Весь апрель коллективы принявших вызов учреждений будут собирать необходимые вещи для больных детей. До 5 мая им нужно записать подобное видео с результатами сбора и бросить вызов трём другим компаниям.

Алексей Канашин, руководитель территориальной дирекции банка «Нейва»:

«У нас так исторически сложилось в коллективе, мы не в первый раз участвуем в благотворительных акциях. Коллектив у нас молодой, у всех есть дети, и всегда люди проникаются такими историями. Поскольку мы уже участвовали в акциях фонда “Живи, малыш”, у нас есть понимание, с кем мы работаем. Мы знаем, что помощь будет адресная и, несомненно, дойдёт до адресатов. Будем сами покупать вещи из списка. И конечно, подключим своих партнёров. Может быть, передадим эстафету медицинским центрам, которые с нами работают. Мне кажется, нужно выбрать тех, кто реально может помочь».

Вячеслав Малых, директор «Нижнетагильского холодильника», депутат Нижнетагильской городской думы:

«Фонд “Живи, малыш” постоянно проводит акции, сборы, занимается таким хорошим делом. Как мы могли отказаться? Мы с радостью приняли этот вызов. Главное в любой благотворительной акции — организовать, фонд это сделал, я как руководитель поддержал, а коллектив положительно отреагировал. Для коллектива это добровольное дело, кто сколько сможет, столько даст — кто 100 рублей, кто 200. Это не такие великие деньги, тем более на доброе дело».

Игорь Булыгин, заслуженный артист РФ, художественный руководитель Нижнетагильского драматического театра, депутат Нижнетагильской городской думы:

«Наш театр готов любой вызов принять. А если речь идёт о детях, тем более детях особой группы, тем более. Вы знаете, Союз театральных деятелей России появился как общество вспоможения. Да и в древние-древние времена люди понимали, что друг другу нужно помогать. Новые реалии говорят о том, что мы не поможем — никто не поможет».

Присоединиться к «Доброму челленджу» может любой желающий. Список необходимых для детей предметов можно найти на сайте фонда «Живи, малыш». Приобрести их можно в любой аптеке и принести в фонд.