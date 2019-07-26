Сотрудники ГБР вынесли Любовь Соболь из здания Мосизбиркома на диване. Позже её задержала полиция

Охрана Мосгоризбирком вызвала полицию из-за незарегистрированного кандидата в Мосгордуму юриста ФБК Любови Соболь, которая заявила о намерении продолжать голодовку в здании и добиваться встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой, пишет Znak.com.

Сотрудники группы быстрого реагирования вынесли её со второго этажа на улицу вместе с диваном. Стрим происходящего Соболь выложила в Twitter. Во время трансляции она заявила, что, несмотря на отказ в регистрации и отклонение её жалоб, намерена продолжать борьбу и пройти все юридические инстанции.

«Я никаких иллюзий по поводу этой комиссии не питаю. Я здравый и совершенно не наивный человек, который понимает, что решения принимаются не здесь, а в Кремле, в администрации президента. […] Это решение я буду обжаловать в ЦИК. […] Я продолжу отстаивать свои права», — сказала Соболь.

В заключение она призвала москвичей принять участие в несогласованной акции протеста 27 июля — ранее за аналогичный призыв Алексей Навальный получил 30 суток ареста. После окончания трансляции Соболь задержали сотрудники полиции и доставили в ОВД «Тверское».

«Не дожидаясь моего адвоката, ведут к оперуполномоченному», — написала она в Twitter.

В качестве причины задержания ей обозначили, что начальник ЧОП Мосгоризбиркома написал заявление о воспрепятствовании деятельности, теперь полицейские хотят взять у неё объяснение.

Напомним, Соболь обжаловала отказ в регистрации в качестве кандидата на выборы в Мосгордуму окружной комиссией. 25 июля рабочая группа Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб также рекомендовала оставить в силе отказ Соболь. 26 июля будет дан ответ по её апелляции.