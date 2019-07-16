Любови Соболь отказали в регистрации кандидатом на выборах в Мосгордуму

Избирательная комиссия 43-го избирательного округа Москвы отказалась зарегистрировать кандидатом в Мосгордуму сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.

Как сообщает «Медуза», из 4940 подписей, собранных Соболь, комиссией были забракованы 712. Согласно правилам регистрации кандидатов-самовыдвиженцев, количество забракованных подписей не может превышать 10%. Соболь заявила, что избирательная комиссия отказалась рассмотреть её возражения.

По данным «Медиазоны», другие окружные избиркомы отказались зарегистрировать других независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. В их числе депутат Госдумы Дмитрий Гудков, Юлия Галямина, директор ФБК Иван Жданов, муниципальный депутат Зюзино Константин Янкаускас.

Напомним, уже третий день в Москве проходят акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. Оппозиционеры утверждают, что избиркомы неправомерно отказывают им в участии в выборах.