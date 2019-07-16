Политика

Любови Соболь отказали в регистрации кандидатом на выборах в Мосгордуму

16.07.2019 23:06
Любови Соболь отказали в регистрации кандидатом на выборах в Мосгордуму

Избирательная комиссия 43-го избирательного округа Москвы отказалась зарегистрировать кандидатом в Мосгордуму сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.

Как сообщает «Медуза», из 4940 подписей, собранных Соболь, комиссией были забракованы 712. Согласно правилам регистрации кандидатов-самовыдвиженцев, количество забракованных подписей не может превышать 10%. Соболь заявила, что избирательная комиссия отказалась рассмотреть её возражения.

По данным «Медиазоны», другие окружные избиркомы отказались зарегистрировать других независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. В их числе депутат Госдумы Дмитрий Гудков, Юлия Галямина, директор ФБК Иван Жданов, муниципальный депутат Зюзино Константин Янкаускас.

Напомним, уже третий день в Москве проходят акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. Оппозиционеры утверждают, что избиркомы неправомерно отказывают им в участии в выборах.

Фото: 
Кадр из видео YouTube / Навальный LIVE / Любовь Соболь — кандидат в Мосгордуму
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