После отклонения Мосгоризбиркомом жалобы Любовь Соболь объявила о продолжении голодовки в здании избиркома

Рабочая группа Мосгоризбиркома отклонила апелляцию юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь на незаконное снятие с выборов в Мосгордуму, сообщила сама Соболь в Twitter.

Она объявила, что будет продолжать начатую 13 июля голодовку прямо в здании московского избиркома, пока не добьётся встречи с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой и своей регистрации на предстоящих выборах.

«Решение Мосгоризбиркома по отказу в удовлетворении моей апелляции абсолютно незаконно. У меня есть независимая экспертиза, по которой меня прямо сейчас должны были восстановить в качестве кандидата Мосгордумы», — заявила она.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о препятствовании работе избирательных комиссий в Москве. Поводом стали несогласованные акции с участием кандидатов в депутаты и их сторонников, прошедшие в Москве. Вечером 24 июля СК провёл обыски у нескольких незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Часть кандидатов, в том числе Любовь Соболь, вызвали на допросы.

27 июля независимые кандидаты собираются провести акцию протеста у здания мэрии Москвы. Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный был арестован на 30 суток за призывы к акции.