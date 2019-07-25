В Москве прошли ночные обыски и допросы незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы

24 июля после 22:00 (мск) к нескольким не допущенным на выборы в Мосгордуму оппозиционерам с обысками пришли сотрудники полиции, пишут «Дождь» и «МБХ Медиа».

Следственные действия прошли в квартирах двоих незарегистрированных кандидатов в депутаты Московской городской думы — политика Дмитрия Гудкова и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова. Оперативники также пытались попасть в квартиру по месту прописки оппозиционера Александра Соловьёва, но его по данному адресу не было. Также силовикам не удалось обыскать жильё сторонника Гудкова муниципального депутата Москвы по округу Митино Николая Баландина. Соседи рассказали ему, что «было больше десяти человек, следователи, в чёрной форме полицейские, Росгвардия». Баландин подчеркнул, что возвращаться домой не собирается.

К политику Дмитрию Гудкову во время обыска не пропустили адвоката. Согласно протоколу, оперативники изъяли три ноутбука, системный блок компьютера, три жёстких диска, пять USB-флешек, DVD-диск и айфон Гудкова, у которого, по словам политика, «слетела прошивка».

В документе указано, что обыск проводился в рамках уголовного дела, «в том числе связанного с проведением 14, 15 и 19 июля 2019 года митингов в Москве». По словам Гудкова, следователи сказали ему, что он проходит по уголовному делу о воспрепятствовании работе избирательных комиссий (статья 141 УК РФ) в качестве свидетеля.

Директора ФБК Ивана Жданова после обыска доставили на ночной допрос в Следственный комитет. Оппозиционер отказался отвечать на вопросы следователя, пользуясь правом, данным ему статьёй 51 Конституции РФ («Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом»).

В постановлении об обыске указано, что Иван Жданов, «возможно, причастен» к уголовному делу, возбуждённому 24 июля по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «в» части 2 статьи 141 УК РФ («Воспрепятствование свободному осуществлению избирательных прав <…> или работе избирательных комиссий, соединённое с подкупом, обманом, принуждением, применением насилия либо с угрозой его применения, совершённое группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»). Срочность проведения обыска следователи обосновали тем, что промедление могло «повлечь сокрытие и перемещение, а также уничтожение либо утрату следов, предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела».

Ещё одного незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы и юриста ФБК Любовь Соболь также вызвали на допрос в СКР. По её словам, следователь позвонил ей в полночь и вызвал на допрос в 10 утра 25 июля. По какому уголовному делу, собеседник не уточнил. Повестку предложил получить во время допроса. Аудиозапись разговора Соболь опубликовала в своём Twitter.

В 12 ночи вызвали на допрос. Завтра в 10 ч. Звонивший представился следователем, отказался сообщить какие-либо подробности. Я знаю свои права и по ночному звонку с незнакомого номера куда-либо являться не собираюсь. Жду оф.повестку, чтобы воспользоваться правом на адвоката. pic.twitter.com/Uqw6kabyU7 — Соболь Любовь (@SobolLubov) July 24, 2019

«Видимо, допрос в рамках новоиспечённого уголовного дела о воспрепятствовании деятельности избиркомов», — предположила Соболь.

Также на допросы в СКР к 10 утра сегодня вызваны Дмитрий Гудков, его отец Геннадий Гудков и незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Юлия Галямина.