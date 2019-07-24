СК возбудил дело о воспрепятствовании деятельности московских избиркомов

Управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело по факту воспрепятствования осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, сообщается на сайте ведомства.

«В июле 2019 года участники одного из движений, с целью оказания давления на членов Мосгоризбиркома и окружных избирательных комиссий и воспрепятствования их законной деятельности, организовали проведение на территории города Москвы заведомо незаконных и несогласованных митингов и пикетирований зданий и помещений Мосгоризбиркома», — говорится в пресс-релизе СК.

СК также утверждает, что членам избиркомов угрожали насилием.

Напомним, в минувшие выходные на проспекте Сахарова в Москве прошёл согласованный с городскими властями митинг за допуск кандидатов от оппозиции к участию в выборах в Мосгордуму. Организатором массового мероприятия выступила «Либертарианская партия России». По данным «Белого счётчика», митинг посетило 22,5 тысячи человек. Однако, согласно официальной статистике правоохранителей, мероприятие собрало 12 тысяч участников.

На акции выступали оппозиционные кандидаты, которым было отказано в регистрации: юрист ФБК Любовь Соболь, Илья Яшин, Анастасия Брюханова, Александр Соловьёв и другие. Также на митинге выступил Алексей Навальный. 24 июля полиция задержала оппозиционера.