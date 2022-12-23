СМИ: Владимир Путин отменил визит в Свердловскую область и Нижний Тагил в последний момент

Сегодня в Нижний Тагил должен был прилететь Владимир Путин, однако в последний момент рабочий визит президента был отменён. Об этом 23 декабря сообщили ряд региональных и федеральных СМИ. Информацию подтвердили и источники АН «Между строк» в силовых структурах, уточнившие, что команду «отбой» местным силовикам дали рано утром.

О причинах несостоявшейся поездки на момент публикации неизвестно, однако отметим, что никакого официального подтверждения информации о визите президента в Свердловскую область не было изначально.

В то же время подготовка к приезду высокопоставленного гостя велась в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге всю неделю. На дежурство и проведение массовых дорожных рейдов в Нижний Тагил прибыл спецбатальон ГИБДД из Екатеринбурга. По сообщению ряда СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах, у президентского кортежа в целях безопасности было запланировано несколько маршрутов проезда, вдоль каждого из которых должно было быть выставлено оцепление из полицейских. Перед участковыми города была поставлена задача проверить всех тагильчан, имеющих зарегистрированное оружие, а также прийти с инспекцией к тем жителям, чьи окна выходят на предполагаемый маршрут кортежа.

По данным издания E1, представительские седаны Aurus сегодня утром приехали в аэропорт Кольцово, ожидая визита гостей. При этом над Нижним Тагилом с 22 по 24 декабря была установлена специальная бесполётная зона.

Напомним, в начале этой недели ряд областных и федеральных СМИ сообщили, что Владимир Путин может прилететь в Свердловскую область с рабочим визитом и проинспектировать одно из оборонных предприятий региона. Предполагалось, что президент приедет на «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле. Последний раз Путин посещал город в марте 2018 года.

В последнее время Нижний Тагил становится частой целью рабочих визитов высокопоставленных лиц государства. Этим летом министр обороны России Сергей Шойгу посетил Свердловскую область и побывал на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Нижнем Тагиле. Целью визита стала проверка соблюдения графика выполнения государственного оборонного заказа. Также на «Уралвагонзавод» 24 октября прилетал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.